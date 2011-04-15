Южный дублёр Кутузовского проспекта до улицы Минская "поедет" в этом году

Участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы планируется открыть до конца 2019 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас там укладывают асфальт, обустраивают тротуары и благоустраивают территорию вдоль магистрали", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, в составе этого участка построили 5.7 км дорог - 2.3 км основного хода, 2.1 км - подъездных дорог и съездов, шесть эстакад, путепровод и два моста.



Для удобства пешеходов в районе развязки с Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы появятся подземные переходы.



Строительство второго участка от Минской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК) планируется завершить в 2020 году.



"Кутузовский проспект и прилегающая к нему улично-дорожная сеть - важный сектор города. Чтобы разгрузить его и обеспечить удобный подъезд к Инновационному центру "Сколково", по поручению мэра Сергея Собянина строится Южный дублёр Кутузовского проспекта", - пояснил А.Бочкарев.





"AK&M" от 01.11.2019