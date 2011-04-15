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01/11/2019
17:47

Южный дублёр Кутузовского проспекта до улицы Минская "поедет" в этом году

Участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы планируется открыть до конца 2019 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас там укладывают асфальт, обустраивают тротуары и благоустраивают территорию вдоль магистрали", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, в составе этого участка построили 5.7 км дорог - 2.3 км основного хода, 2.1 км - подъездных дорог и съездов, шесть эстакад, путепровод и два моста.

Для удобства пешеходов в районе развязки с Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы появятся подземные переходы.

Строительство второго участка от Минской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК) планируется завершить в 2020 году.

"Кутузовский проспект и прилегающая к нему улично-дорожная сеть - важный сектор города. Чтобы разгрузить его и обеспечить удобный подъезд к Инновационному центру "Сколково", по поручению мэра Сергея Собянина строится Южный дублёр Кутузовского проспекта", - пояснил А.Бочкарев.


"AK&M" от 01.11.2019
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