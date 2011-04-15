Четыре станции построят на Люблинско-Дмитровской линии метро к 2024 году

На Люблинско-Дмитровской линии метро к концу 2023 года будет 27 станций, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он уточнил, что сейчас на салатовой ветке находится 23 станции, ещё четыре построят к 2024 году.



"Сегодня мы ведём работу по продлению Люблинско-Дмитровской линии на север. Там строятся станции "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово", в дальнейшем появится "Физтех" в посёлке Северный", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, также принято решение на перегоне салатовой ветки между станциями "Кожуховская" и "Печатники" построить станцию "Южный порт".



"Строительные работы планируется начать в 2021 году и завершить до конца 2023 года", - пояснил Бочкарев.



После запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) и станции "Суворовская" Кольцевой линии количество пересадочных станций на салатовой ветке увеличится до десяти.



Так, со станций "Марьина роща" и "Печатники" можно будет пересесть на "Шереметьевскую" и "Печатники" БКЛ. Станцию "Достоевская" свяжут пересадкой с "Суворовской" Кольцевой линии.



С открытием северного вестибюля станции метро "Окружная" станет возможна теплая пересадка на одноименную станцию МЦК.



"Мэр Сергей Собянин заявил о начале работ по продлению Люблинско-Дмитровской линии в июне года. 11 июня щит "Клавдия" начал проходку левого тоннеля от тупиков за станцией "Селигерская" в сторону "Лианозово". Комплексу предстоит пройти 2.3 км", - отметил А.Бочкарев.



Какие станции метро построят в столице до конца 2022 года - смотрите в спецпроекте портала Стройкомплекса.





"AK&M" от 01.11.2019