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01/11/2019
17:49

Четыре станции построят на Люблинско-Дмитровской линии метро к 2024 году

На Люблинско-Дмитровской линии метро к концу 2023 года будет 27 станций, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

Он уточнил, что сейчас на салатовой ветке находится 23 станции, ещё четыре построят к 2024 году.

"Сегодня мы ведём работу по продлению Люблинско-Дмитровской линии на север. Там строятся станции "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово", в дальнейшем появится "Физтех" в посёлке Северный", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, также принято решение на перегоне салатовой ветки между станциями "Кожуховская" и "Печатники" построить станцию "Южный порт".

"Строительные работы планируется начать в 2021 году и завершить до конца 2023 года", - пояснил Бочкарев.

После запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) и станции "Суворовская" Кольцевой линии количество пересадочных станций на салатовой ветке увеличится до десяти.

Так, со станций "Марьина роща" и "Печатники" можно будет пересесть на "Шереметьевскую" и "Печатники" БКЛ. Станцию "Достоевская" свяжут пересадкой с "Суворовской" Кольцевой линии.

С открытием северного вестибюля станции метро "Окружная" станет возможна теплая пересадка на одноименную станцию МЦК.

"Мэр Сергей Собянин заявил о начале работ по продлению Люблинско-Дмитровской линии в июне года. 11 июня щит "Клавдия" начал проходку левого тоннеля от тупиков за станцией "Селигерская" в сторону "Лианозово". Комплексу предстоит пройти 2.3 км", - отметил А.Бочкарев.

Какие станции метро построят в столице до конца 2022 года - смотрите в спецпроекте портала Стройкомплекса.


"AK&M" от 01.11.2019
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