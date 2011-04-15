Ингосстрах выплатил более 1.8 млн руб. за повреждение стеклопакетов в здании ТРЦ

Ингосстрах выплатил более 1.8 млн руб. по факту повреждения 19 стеклопакетов в здании торгово-развлекательного центра в Красногорске. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Причиной повреждения стало неустановленное воздействие извне.



Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от повреждения и уничтожения застрахованного имущества, с ответственностью "за все риски". Кроме того, покрытие полиса включает риск наступления страхового случая вследствие дефектов производства или недоброкачественных материалов. Лимит ответственности по договору превышает 16.4 млрд руб. Договор заключен на 1 год.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2014 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 01.11.2019