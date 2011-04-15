"Россети" ликвидировали массовые отключения электроснабжения в Тверской области

Специалисты группы компаний "Россети" полностью восстановили работоспособность основной сети во всех районах Тверской области, пострадавших от последствий второго удара стихии на территории Верхневолжья в течение последних двух дней. Об этом говорится в сообщении компании.



В настоящее время энергетики завершают работу в сети 0.4 кВ по индивидуальным заявкам бытовых потребителей.



Утром 1 ноября заместитель генерального директора - главный инженер группы "Россети" Андрей Майоров провёл в Твери заседание оперативного штаба, на котором заслушал доклады руководителей производственных подразделений по результатам проведённых в течение минувшей ночи аварийно-восстановительных работ. Андрей Майоров проверил результаты выполнения ранее данных им распоряжений, направленных на повышение оперативности и эффективности ликвидации технологических нарушений.



В ходе обсуждения оперативной обстановки в электросетевом комплексе региона глава производственного блока "Россетей" отметил, что предпринятые меры, в числе которых планомерное наращивание участвующих в восстановительных работах сил и средств, повышение эффективности их распределения в соответствии со степенью и характером технологических нарушений, оптимизация графика ротации и передвижения бригад, принесли результат.



Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2.34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04% долей в уставном капитале.



Чистая прибыль группы "Россети" по МСФО за I квартал 2019 года составила 40.8 млрд руб., это на 22.9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выручка составила 265.5 млрд руб. против 260.3 млрд руб. Показатель EBIDTA вырос на 20.9% и составил 95 млрд руб.



Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла более чем в 5 раз до 100.4 млрд руб. с 19.2 млрд руб. годом ранее. Выручка осталась на прежнем уровне и превысила 26 млрд руб.



"AK&M" от 01.11.2019