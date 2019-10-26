ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 2 ноября, в размере 64.0316 руб. против 63.7748 руб. на 1 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



01.11.19 - 63.7748 руб.

31.10.19 - 63.8734 руб.

30.10.19 - 63.8320 руб.

29.10.19 - 63.8700 руб.

26.10.19 - 63.9966 руб.

























































































"AK&M" от 05.11.2019