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|05/11/2019
09:11
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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 2 ноября, в размере 64.0316 руб. против 63.7748 руб. на 1 ноября
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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 2 ноября, в размере 64.0316 руб. против 63.7748 руб. на 1 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
01.11.19 - 63.7748 руб.
31.10.19 - 63.8734 руб.
30.10.19 - 63.8320 руб.
29.10.19 - 63.8700 руб.
26.10.19 - 63.9966 руб.
"AK&M" от 05.11.2019
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