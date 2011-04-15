ГК "Дикси" меняет систему управления. Об этом говорится в сообщении компании.



Основная цель изменений - децентрализация, передача полномочий по принятию операционных решений на уровень регионов и территорий, а также фокус на развитие двух форматов: дискаунтеров под брендом "Дикси" и супермаркетов под брендом "Виктория".



В рамках новой организационной структуры образовано 6 полнофункциональных мультиформатных макрорегионов. Исполнительные директора макрорегионов будут находиться в прямом подчинении у главного исполнительного директора ГК "Дикси".



Исполнительным директором макрорегиона Калиниград назначен Олег Красневский, исполнительным директором макрорегиона Урал назначен Вячеслав Пошморго, исполнительным директором макрорегиона Северо-Запад назначен Мераб Бандзеладзе, исполнительным директором макрорегиона Москва-Восток назначен Александр Попов, исполнительным директором макрорегиона Москва-Юг назначен Алексей Малиновский.



О назначении исполнительного директора макрорегиона Москва-Запад будет объявлено позднее.



Главным операционным директором формата "дискаунтер" с подчинением главному исполнительному директору ГК "Дикси" назначен Игорь Лещев. Он будет отвечать за развитие ценностного предложения, бизнес-процессов и качество операций магазинов, работающих под брендом "Дикси".



Главным операционным директором формата "супермаркет" с подчинением главному исполнительному директору ГК "Дикси" назначен Олег Жуников. Он будет отвечать за развитие бизнеса магазинов под брендом "Виктория", а также за программу трансформации гипермаркетов "Мегамарт".



Дикси Групп (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний "Дикси" - владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Контрольным пакетом акций Дикси Групп владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий".





"AK&M" от 05.11.2019