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05/11/2019
16:04

Главным конструктором КАМАЗа назначен Е.Макаров

Приказом генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина с 1 ноября 2019 года главным конструктором КАМАЗа - директором научно-технического центра (НТЦ) назначен Евгений Макаров, ранее занимавший должность заместителя главного конструктора по новым разработкам автомобильных агрегатов и спецтехники этого подразделения. Об этом говорится в сообщении компании.

Данис Валеев, отработавший в должности главного конструктора "КАМАЗа" - директора НТЦ переведён на должность советника генерального директора ПАО "КАМАЗ".

Е.Макаров родился в Казани в 1974 году. Имеет два высших образования: в 1996 году окончил Камский политехнический институт по специальности "Автомобилестроение", в 2000 году заочно окончил Казанский государственный технологический университет. Трудовую деятельность на КАМАЗе начал в 1996 году инженером-конструктором в бюро ведущих мостов КО трансмиссий. С 1998 по 2005 год работал на малых предприятиях города. В декабре 2005 года вернулся на КАМАЗ в департамент проектирования автомобильной техники НТЦ заместителем главного конструктора по новым разработкам автомобильных агрегатов и спецтехники. С этого времени руководит главными проектами НТЦ, включая "Перспективные автомобили КАМАЗ" и "Реинжиниринг автопроизводства".

В группу компаний "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства.

Основными акционерами являются ГК "Ростех", Avtoinvest Limited, Daimler, KAMAZ International Management, Европейский банк реконструкции и развития, Decodelement Services Limited.


"AK&M" от 05.11.2019
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