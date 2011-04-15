Fosun приобрела за $14.2 млн портфель брендов Thomas Cook

Китайская Fosun, которая владеет основным пакетом акций британского туроператора, и которая ранее планировала вложить $450 млн в его спасение, приобрела за $14.2 млн (11 млн фунтов стерлингов) портфель брендов Thomas Cook. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.



В сделку вошли сам бренд Thomas Cook, бренды отелей Casa Cook и Cook's Club, доменные имена, аккаунты в соцсетях и другие лицензионные продукты.



В Fosun, которой также принадлежит 85.6% акций туроператора Club Med, также отметили, что других планов по приобретению зарубежных активов, связанных с Thomas Cook, у них нет. Это, в частности, может означать, что российский актив Thomas Cook - туроператор "Интурист" - китайцев пока не заинтересовал: во всяком случае, в эту пакетную сделку он не вошел.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"