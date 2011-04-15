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05/11/2019
12:50

Росстандарт запустил поиск отзываемых авто по VIN-номеру

На сайте Росстандарта появился интерактивный поиск, позволяющий по VIN-номеру транспортного средства определить, подпадает ли оно под отзыв. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Интерактивный поиск является открытым для всех пользователей сервисом, и любой посетитель сайта может свободно им воспользоваться.

Также для автовладельцев и заинтересованных организаций стал доступен весь реестр отозванных транспортных средств, размещенный в форме набора открытых данных. Реестр автоматически обновляется на ежедневной основе и содержит данные, которые могут быть использованы гражданами и организациями при разработке некоммерческих сервисов.

Все заинтересованные информационные ресурсы и организации могут проинформировать своих пользователей об отзывных кампаниях, разместив баннер со ссылкой на интерактивный поиск.

Запуск ресурса стал первым этапом проекта по информированию автовладельцев в режиме интерактивного поиска. На втором этапе в 2020 году Росстандартом планируется создание сервиса личного кабинета для производителей (поставщиков) транспортных средств. Автопроизводители получат единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для сдачи отчётности о ходе реализации программ по устранению неисправностей.

Таким образом, со следующего года автовладельцы смогут получать не только информацию о наличии транспортного средства в отзывной программе, но и о фактах ремонта конкретного автомобиля.



"AK&M" от 05.11.2019
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