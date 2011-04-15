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05/11/2019
12:06

ДОМ.РФ переходит на налоговый мониторинг

ДОМ.РФ и его дочерняя организация Банк ДОМ.РФ с 2020 года переходят на налоговый мониторинг. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Компании предоставят налоговым органам доступ к регистрам бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени через витрину данных, которая отвечает требованиям информативности и безопасности одновременно. Такое решение со стороны налогоплательщика оправдано рядом преимуществ: мотивированное мнение налогового органа по сделкам компании, экономия на сопровождении проверок и сокращение бумажного документооборота.

Компания ДОМ.РФ полностью принадлежит Правительству РФ. Входит в группу институтов развития, координируемых государственной корпорацией развития ВЭБ РФ. Главная задача - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан.

Дом РФ и Банк ДОМ.РФ - одни из 32 компаний с государственным участием, для которых налоговый мониторинг начнется с 2020 года. На сегодняшний день на новую форму взаимодействия с Налоговой службой перешли 16 компаний с госучастием. В феврале 2019 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил расширить количество госкомпаний в системе налогового мониторинга.


"AK&M" от 05.11.2019
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