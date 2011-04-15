"Газпром нефть" разработала технологию цифрового проектирования инфраструктуры новых активов. Об этом говорится в сообщении компании.



Инновационное решение позволяет моделировать оптимальное размещение объектов на месторождениях, снижая затраты на их строительство и эксплуатацию до 10%.



Цифровой алгоритм используется при планировании инфраструктуры на самых ранних этапах жизненного цикла нефтедобывающих проектов. Программа предлагает оптимальное расположение объектов с учетом возможных ограничений. Она учитывает рельеф местности, гидрогеологические условия, административные, археологические, историко-культурные, экологические, физические и многие другие параметры. Оперируя большими объемами данных, алгоритм автоматически осуществляет сложные многоступенчатые расчеты, определяя оптимальное размещение производственных, бытовых, транспортных и иных инфраструктурных объектов проектируемого месторождения.



Новая система объединяет в себе комплекс решений для всех категорий элементов инфраструктуры. На каждом этапе расчетов - и при размещении объектов на карте, и при вычислении их физических параметров - алгоритм оценивает тысячи вариантов и выбирает наиболее эффективный. В процессе анализа используются высокопроизводительные вычисления, машинное обучение, цифровые двойники различных объектов и другие инновационные инструменты. Цифровой алгоритм создан специалистами Научно-Технического Центра "Газпром нефти", "Газпромнефть-ГЕО" и "Газпромнефть-Развития".



Тестирование нового расчетного модуля было выполнено при проектировании инфраструктуры Ямбургского, Западно-Зимнего, Оурьинского месторождений и активов Чонской группы. Цифровая система позволила повысить эффективность планирования размещения сетей автодорог, трубопроводов, кустовых площадок, площадных объектов обустройства автоматизация. В перспективе использование продукта позволит сократить капитальные и эксплуатационные затраты на различные объекты инфраструктуры на 7-10%.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 05.11.2019