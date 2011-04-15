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05/11/2019
12:58

Станция МЦД "Тестовская" объединит МЦК, БКЛ и Филёвскую линию метро

Станция МЦД "Тестовская" объединит МЦК, БКЛ и Филёвскую линию метро, говорится в материалах Стройкомплекса.

Станция "Тестовская" Белорусского направления Московской железной дороги станет одним из самых крупных транспортно-пересадочных узлов по количеству пересадок на первом Московском центральном диаметре "Одинцово-Лобня".

С "Тестовской" можно будет пересесть на станции "Шелепиха" и "Деловой центр" Московского центрального кольца и одноименные станции Большой кольцевой линии. Также пассажиры смогут пересесть на станции "Выставочная" и "Международная" Филёвской линии метро.

Напомним, на МЦД-1 предусмотрено 28 станций, общая длина диаметра составит 52 км, время в пути - 80 минут. С 12 станций можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

МЦД-1 и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

"МЦД-1 и МЦД-2 планируется запустить в конце этого года.

"AK&M" от 05.11.2019
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