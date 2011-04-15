На ЗИЛе построят мост через затон Новинки

На территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) построят автомобильный мост через затон Новинки, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



Мост через затон Новинки свяжет обновлённую территорию ЗИЛ с проспектом Андропова. Так, от затона Новинки до первого в России крытого парка развлечений "Остров Мечты" можно будет дойти пешком или доехать на велосипеде по реорганизованной набережной.



Напомним, первую очередь парка развлечений "Остров Мечты" планируется ввести в этом году.





"AK&M" от 05.11.2019