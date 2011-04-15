Оптимизм по торговым переговорам дал повод для разворота нефти

В минувшую пятницу нефтяные котировки продемонстрировали ралли на фоне сообщений американских чиновников о том, что первая часть торговой сделки с Китаем может быть заключена уже в этом месяце. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что державы достигли консенсуса во время серьезного и конструктивного телефонного разговора в пятницу между основными участниками переговоров. Дополнительную поддержку ценам на сырье оказали позитивные экономические данные по рынку труда в США. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова.



В результате цены на нефть марки Brent прибавили около 3,5% в пятницу и продолжили восходящее движение в понедельник. В моменте котировки переписали октябрьский локальный максимум и сегодня с утра торгуются вблизи $62 за баррель. При сохранении позитивных настроений следующей целью выступает зона $65-65.5 за баррель brent.



Агентство Reuters сообщает со ссылкой на собственное исследование, что объем добычи стран ОПЕК в октябре вырос с восьмилетнего минимума за счет восстановления добычи в Саудовской Аравии. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и еще 10 стран-нефтепроизводителей договорились в декабре 2018 года о сокращении добычи на 1.2 млн баррелей в сутки (б/с) для поддержания цен на нефть в комфортном для их экономик диапазоне. Сделка ОПЕК+ является одним из ключевых положительных факторов для нефти. В декабре 2019 года участники сделки, как ожидается, вновь встретятся в Вене для обсуждения новых условий сделки, которые будут действовать после марта 2020 года.



Экспорт нефти из Венесуэлы, находящейся под санкциями США, в октябре снизился, но остался выше 800 тыс. б/с, сообщает Reuters. Главным направлением для экспорта сырой нефти в октябре стал Китай, куда было направлено 292 тыс. б/с. Крупнейшим получателем стала российская государственная нефтяная компания "Роснефть", которая получила 503.1 тыс. б/с или 62% от общего объема экспорта нефти страны. Всего Венесуэла поставила 812.775 тыс. б/с, что на 3.7% ниже сентябрьских уровней. Импорт страны увеличился до 213 тыс. б/с со 184.7 тыс. б/с месяцем ранее.



В США продолжает сокращаться буровая активность, о чем сообщают очередные еженедельные данные от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США достигло на прошлой неделе 691 уст. (-5). В годовом выражении сокращение составляет -183 уст. Более половины всех буровых (416 против 487 на начало года) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



Из-за снижения цен в конце 2018 года многие сланцевые компании существенно сократили расходы на бурение, что стало причиной сокращения числа активных установок. Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США в первой половине 2020 года.



Тем не менее, пока добыча в США продолжает расти за счет увеличения продуктивности действующих скважин. В большинстве сланцевых бассейнов этот показатель вырос до рекордных уровней.



В это же время в Канаде количество буровых установок снизилось до 93 уст. (-9) Годом ранее в это же время было 121 уст.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent демонстрируют негативную динамику и торгуются снижением на -0.13% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 05.11.2019