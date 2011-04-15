"Открытие", "Траст" и Сафмар заключили соглашение на 135 млрд руб.

Банк "Открытие", банк непрофильных активов (банк "Траст") и группа "Сафмар" Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения - более 135 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка "Открытие".



Стороны договорились, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 млрд руб.; реструктуризирует часть активов, в данный момент принадлежащих банку, на 41 млрд руб., а также откажется от исковых требований к группам "Траст" и "БФКО" на 31 млрд руб. При этом ряд денежных сделок в размере 35 млрд руб. должны быть завершены до 31 декабря 2019 года, трансформация активов - до конца I квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утверждённому графику до конца III квартала 2024 года.



Стороны не раскрывают сделки, вошедшие в периметр соглашения. Гарантами по сделкам выступают АО "Группа Сафмар", Михаил и Саит-Салам Гуцериевы.



По результатам реализации соглашения положительный экономический эффект для банка "Траст" составит 135 млрд руб. По итогам исполнения группой "Сафмар" всех условий данного соглашения группы "Траст" и "БФКО" обязуются не предъявлять группе "Сафмар" никаких требований в рамках сделок и транзакций, вошедших в соглашение об урегулировании, так как все убытки по этим сделкам будут закрыты. По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с теми нормами законодательства, которым они подчинены.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".





AK&M "Рынок слияний и поглощений"