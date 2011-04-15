Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде октября уменьшилась до 6.36% годовых с 6.48% во второй декаде. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



В первой декаде октября ставка составила 6.48%.

Напомним, Банк России в конце октября уменьшил ключевую ставку на 0.5 п. п. до 6.5%. ЦБ в текущем году снижал ключевую ставку в июне, июле и сентябре.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 05.11.2019