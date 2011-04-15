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05/11/2019
13:23

ЛСР закрыла сделку по покупке "Н+Н"

ПАО "Группа ЛСР" сообщило о закрытии сделки по приобретению ООО "Н+Н" - российского подразделения датской группы компаний Н+Н International A/S. Об этом говорится в сообщении ЛСР.

Предприятие "Н+Н" расположено в Волосовском районе Ленинградской области и станет частью структурного подразделения "ЛСР. Стеновые", в которое уже входит другое газобетонное производство - завод в Сертолово.

Мощность нового актива "Группы ЛСР" составляет 450 тыс. куб. м в год. Номенклатура производимой продукции обширна - это различные по толщине стеновые и перегородочные блоки плотностью D300, D400, D500, D600, U-блоки.

Стоимость сделки составила более 1.117 млрд руб.
ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 05.11.2019

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