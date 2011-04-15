Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 ноября

Банк России установил на 6 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.7297

1 Азербайджанский манат 37.0565

100 Армянских драмов 13.2665

1 Белорусский рубль 31.0085

1 Болгарский лев 36.0162

1 Бразильский реал 15.7635

100 Венгерских форинтов 21.3994

1000 Вон Республики Корея 54.7317

10 Гонконгских долларов 80.7105

10 Датских крон 94.2818

1 Доллар США 63.2480

1 Евро 70.4203

100 Индийских рупий 89.5179

100 Казахстанских тенге 16.2853

1 Канадский доллар 48.1523

100 Киргизских сомов 90.4008

10 Китайских юаней 90.3672

10 Молдавских леев 36.3494

1 Новый туркменский манат 18.0967

10 Норвежских крон 69.3912

1 Польский злотый 16.5182

1 Румынский лей 14.8167

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.2677

1 Сингапурский доллар 46.6053

10 Таджикских сомони 65.2714

1 Турецкая лира 11.0336

10000 Узбекских сумов 66.7878

10 Украинских гривен 25.5821

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.5773

10 Чешских крон 27.6084

10 Шведских крон 65.9727

1 Швейцарский франк 63.9515

10 Южноафриканских рэндов 42.8902

100 Японских иен 58.1083

"AK&M" от 05.11.2019