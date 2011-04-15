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|05/11/2019
13:24
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 ноября
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Банк России установил на 6 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.7297
1 Азербайджанский манат 37.0565
100 Армянских драмов 13.2665
1 Белорусский рубль 31.0085
1 Болгарский лев 36.0162
1 Бразильский реал 15.7635
100 Венгерских форинтов 21.3994
1000 Вон Республики Корея 54.7317
10 Гонконгских долларов 80.7105
10 Датских крон 94.2818
1 Доллар США 63.2480
1 Евро 70.4203
100 Индийских рупий 89.5179
100 Казахстанских тенге 16.2853
1 Канадский доллар 48.1523
100 Киргизских сомов 90.4008
10 Китайских юаней 90.3672
10 Молдавских леев 36.3494
1 Новый туркменский манат 18.0967
10 Норвежских крон 69.3912
1 Польский злотый 16.5182
1 Румынский лей 14.8167
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.2677
1 Сингапурский доллар 46.6053
10 Таджикских сомони 65.2714
1 Турецкая лира 11.0336
10000 Узбекских сумов 66.7878
10 Украинских гривен 25.5821
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.5773
10 Чешских крон 27.6084
10 Шведских крон 65.9727
1 Швейцарский франк 63.9515
10 Южноафриканских рэндов 42.8902
100 Японских иен 58.1083
"AK&M" от 05.11.2019
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