STADA купила бренды Takeda за $660 млн

STADA Arzneimittel AG заключила сделку о приобретении портфеля брендовых продуктов у Takeda Pharmaceutical Company Limited за $660 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Портфель из 20 безрецептурных (ОТС) и рецептурных продуктов, зарегистрированных в России, Грузии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и других странах, будет передан Группе STADA.



В сделку вошли препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также биологически активные добавки. Самым известным продуктом является Кардиомагнил® - крупнейший в России бренд в категории препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В числе рецептурных продуктов STADA получает препараты нового поколения для лечения диабета второго типа Випидия и Випдомет®, а также блокатор рецепторов ангиотензина II для контроля артериального давления Эдарби®.



Таким образом, STADA усиливает существующий портфель, который включает препараты в 16 из 20 самых востребованных категориях аптечного спроса. Кроме того, приобретенный портфель позволяет развивать безрецептурный бизнес компании в России и СНГ.



Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 года. После чего к команде STADA присоединятся около 500 высокопрофессиональных сотрудников маркетинга и продаж из Takeda Pharmaceutical.



Кроме того, Takeda и STADA заключат соглашения о производстве и поставках в рамках приобретаемого портфеля, в соответствии с которым Takeda продолжит поставлять продукцию в STADA. Сделка будет финансироваться за счёт заёмного капитала.



Среди консультантов STADA по этой сделке: Nomura (M&A) и Kirkland & Ellis LLP (юридическая поддержка).



Штаб-квартира STADA Arzneimittel AG находится в городе Бад-Фильбеле (Германия). Основное внимание компания фокусирует на развитии двух направлений: дженерики и безрецептурные препараты (ОТС). Продукция компании представлена в 120 странах. В 2018 финансовом году скорректированные продажи группы STADA AG достигли 2330.8 млн евро, скорректированная прибыль EBITDA - 503.5 млн евро. По состоянию на 31 декабря 2018 года в STADA работало 10416 сотрудников по всему миру.



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