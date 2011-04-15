Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 23 по 30 октября, выросло на 0.4%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 23 по 30 октября 2019 года, выросло на 0.4% до 644.49 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Увеличение численности безработных отмечено в 51 регионе. Наибольший рост наблюдался в Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областях, Алтайском крае, республиках Калмыкия, Марий Эл, Мордовия.



Снижение количества безработных произошло в 24 регионах. Наибольшее уменьшение показателя наблюдалось в Еврейской автономной области, Брянской, Орловской, Тамбовской областях, г. Севастополе, республиках Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском, Хабаровском краях.



Не изменилась численность безработных в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Хакасия, Ивановской, Костромской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областях.





"AK&M" от 05.11.2019