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05/11/2019
15:37

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 23 по 30 октября, выросло на 0.4%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 23 по 30 октября 2019 года, выросло на 0.4% до 644.49 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

Увеличение численности безработных отмечено в 51 регионе. Наибольший рост наблюдался в Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областях, Алтайском крае, республиках Калмыкия, Марий Эл, Мордовия.

Снижение количества безработных произошло в 24 регионах. Наибольшее уменьшение показателя наблюдалось в Еврейской автономной области, Брянской, Орловской, Тамбовской областях, г. Севастополе, республиках Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском, Хабаровском краях.

Не изменилась численность безработных в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Хакасия, Ивановской, Костромской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областях.


"AK&M" от 05.11.2019
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