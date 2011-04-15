Ингосстрах и Транспортная клиринговая палата запускают совместный проект по страхованию пассажиров

Ингосстрах и Транспортная клиринговая палата (ТКП) запускают совместный проект по страхованию пассажиров, приобретающих железнодорожные билеты в аккредитованных агентствах ТКП по всей России. Об этом говорится в совместном сообщении Ингосстраха и ТКП.



Теперь при покупке ж/д билета пассажир может дополнительно приобрести страховой полис от несчастных случаев компании "Ингосстрах". При этом сделать это можно не только в кассе, но и на сайте агентства в режиме онлайн. Данная программа обеспечивает защиту на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб. на случай непредвиденных обстоятельств во время всей поездки. Продажа полисов доступна для поездок на железнодорожном транспорте, оформленных через автоматизированную распределительную систему "Сирена-Трэвел". Приобрести полис можно при оформлении ж/д билета через 700 агентств, аккредитованных в системе Транспортной клиринговой палаты.



Проект реализован АО "ТКП" и компанией "Сирена-Трэвел" совместно с ведущим страховым ИТ-интегратором ООО "СЛ Технологии".



Транспортная клиринговая палата (ТКП) является исполнительным органом национальной Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ) и ведущим поставщиком авиационного контента и дополнительных услуг для авиакомпаний и агентств.



ТКП учреждена в 1994 году 24 авиакомпаниями России и стран СНГ и действует в интересах отрасли и пассажиров вот уже 25 лет. В связи с расширением присутствия на международном рынке в декабре 2018 года ТКП становится стратегическим партнёром ИАТА.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 05.11.2019