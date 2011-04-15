BMW отзывает 36 автомобилей в РФ для замены дефектных поворотных опор

ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 36 транспортных средств марки BMW X3 и X4 (серия G01/G02). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с октября 2019 года по настоящее время.



Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что правая, левая или обе поворотные опоры (в зависимости от VIN-кода автомобиля) были неправильно закреплены. Это может вести к потере направляющей системы подвески колеса.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, либо воспользоваться интерактивным поиском, размещённым на сайте Росстандарта в разделе "Сервисы", подраздел "Отзывные кампании транспортных средств" (easy.gost.ru).



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



На всех транспортных средствах будет выполнена замена дефектных поворотных опор.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 05.11.2019