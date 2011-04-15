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05/11/2019
16:06

Сотрудники Lufthansa 7-8 ноября проведут забастовку

В Германии на 7-8 ноября 2019 года намечена забастовка сотрудников авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи возможны изменения в расписании авиарейсов.
Lufthansa - флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

В общем счёте Lufthansa выполняет рейсы в 78 стран мира более чем по двумстам направлениям.

Deutsche Lufthansa AG - одно из крупнейших авиапредприятий в мире. Lufthansa является членом-соучредителем Star Alliance.

Штаб-квартира компании расположена в немецком городе Франкфурт-на-Майне, ранее располагалась в Кёльне, в то время как своими основными техническими и транспортными базами авиакомпания располагает в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, а также в аэропорту Дюссельдорфа, откуда основную часть рейсов Lufthansa постепенно передаёт своему подразделению бюджетной авиакомпании Germanwings.

До 1994 года авиакомпания Lufthansa была государственным предприятием. В 1997 году компания полностью перешла во владения инвесторов, среди которых компании Deutsche Postbank, Deutsche Bank и MGL Gesellschaft fuer Luftverkehrwerte.

"AK&M" от 05.11.2019
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