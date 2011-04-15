ФАС предлагает дерегулировать перевозки пассажиров на маршруте Москва - Санкт-Петербург

ФАС предлагает дерегулировать перевозки пассажиров.

Как говорится в сообщении службы, речь идёт о тарифах в аэропорту "Пулково" и железнодорожных перевозках в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербургом.



Отмечается, что на рынке пассажирских перевозок по маршруту Москва - Санкт-Петербург сложился высокий уровень конкуренции как между авиацией и железнодорожным транспортом, так и внутри железнодорожного сегмента между скоростным, пассажирским и пригородным сообщением. С введением в эксплуатацию скоростной платной автомагистрали между двумя столицами и развитием комфортабельного автобусного сообщения конкуренция обострится. Предлагается дерегулировать остающиеся в сфере государственного регулирования услуги на этом рынке: перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах, услуги аэропорта "Пулково" в отношении авиарейсов в Москву и из Москвы. Решение будет содействовать развитию конкуренции за пассажира.



Проект приказа ФАС России предусматривает дерегулирование услуг аэропорта "Пулково" в международных направлениях. В сочетании с решением по либерализации международных воздушных перевозок, привлечению лоукостеров и введением электронной визы ожидается кратный рост количества прямых международных рейсов из Санкт-Петербурга. Увеличение количества обслуживаемых Пулково международных пассажиров позволит снизить тарифную нагрузку, связанную с расширением аэропорта, относимую на пассажиров во внутрироссийских направлениях.



Дополнительно предусмотрено дерегулирование перевозок пассажиров в фирменных поездах, дублирующих обычные пассажирские и скорые поезда. Независимые перевозчики, не входящие в группу лиц с РЖД, освобождаются от регулирования. Решение будет способствовать развитию частных железнодорожных перевозчиков в сегменте перевозок по доступным ценам (по аналогии с авиакомпаниями-лоукостерами) и усилению конкуренции за пассажира во внутригосударственном сообщении.



Проект приказа проходит согласования и будет рассмотрен в установленном порядке до конца 2019 года.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 05.11.2019