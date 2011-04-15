ЦБ объявил учётную цену золота на 6 ноября - 3059.56 руб./г против 3108.27 руб./г на 2 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 6 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3059.56 руб./грамм
Серебро: - 36.98 руб./грамм
Платина: - 1903.33 руб./грамм
Палладий: - 3631.78 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
29.10 30.10 31.10 01.11 02.11
Золото 3090.57 3063.49 3060.14 3088.73 3108.27
Серебро 37.22 37.05 36.27 36.82 37.17
Платина 1905.62 1879.86 1891.34 1898.68 1918.67
Палладий 3661.33 3694.04 3665.63 3696.88 3689.12