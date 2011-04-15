Власти Москвы утвердили названия пяти станций БКЛ метро

Власти Москвы утвердили названия пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Поскольку эти станции БКЛ являются пересадочными на радиальные линии метро, то им даны те же наименования, что и у станций радиальных линий. Станции с проектным названием "Можайская", пересадочной на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро, присвоено наименование "Кунцевская", "Шереметьевской", пересадочной на Люблинско-Дмитровскую линию метро, присвоено наименование "Марьина Роща", "Ржевской", пересадочной на Калужско-Рижскую линию метро, присвоено наименование "Рижская", "Стромынке", пересадочной на Сокольническую линию метро, присвоено наименование "Сокольники", "Рубцовской", пересадочной на Арбатско-Покровскую линию метро, присвоено наименование "Электрозаводская".



Решение о наименовании станции принято с целью упрощения навигации для пассажиров метро.



Напомним, проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Длина БКЛ составит 70 км, на нём расположится 31 станция.



Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.



"AK&M" от 05.11.2019