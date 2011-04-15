DNV GL продлила сертификат соответствия газопровода "Северный поток" морскому стандарту DNV-OS-F101 для подводных трубопроводных систем

Компания по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL в седьмой раз продлила сертификат соответствия газопровода "Северный поток" морскому стандарту DNV-OS-F101 для подводных трубопроводных систем. Об этом говорится в сообщении Nord Stream.



Ежегодное продление сертификата DNV GL в ходе эксплуатации газопровода "Северный поток" компанией Nord Stream AG подтверждает неизменно высокий уровень безопасности и надёжности этого самого протяжённого в мире подводного газопровода.



Газопровод "Северный поток" был спроектирован и построен в соответствии с международным стандартом DNV-OS-F101 по сертификации DNV GL. В октябре 2012 года в период ввода в эксплуатацию второй нитки трубопровода компания DNV GL выпустила первый сертификат, подтверждающий соответствие газопровода "Северный поток" требованиям указанного стандарта. На протяжении последующих лет инженеры компании Nord Stream AG и эксперты DNV GL тесно сотрудничали с целью разработки системы управления безопасностью и надёжностью трубопровода в ходе его эксплуатации (PIMS), а также проверки и мониторинга процедур эксплуатации и технического обслуживания трубопровода. Компании на постоянной основе обмениваются технической и технологической информацией, а также регулярными отчетами, что позволяет ежегодно достигать высоких показателей и положительных оценок DNV GL обеспечения компанией Nord Stream AG соблюдения всех необходимых условий для безопасной и надежной транспортировки газа в ходе эксплуатации трубопровода.



Nord Stream / "Северный поток" - это международный консорциум пяти крупных европейских энергетических компаний, созданный в 2005 году для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря.



Акционерами Nord Stream AG являются компании ПАО "Газпром",Wintershall Dea GmbH (ранее Wintershall Holding GmbH), PEG Infrastruktur AG(подразделение концерна PEGI/E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE. Газпрому принадлежит 51% акций проекта. Ведущим энергетическим немецким компаниям Wintershall Dea GmbH и PEGI/E.ON принадлежит по 15.5%. Голландской инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и ведущей французской энергетической компании ENGIE принадлежит по 9%. Совокупный опыт акционеров гарантирует использование новейших технологий, норм безопасности и эффективных методов корпоративного управления при реализации проекта Nord Stream.



После ввода в эксплуатацию второй нитки в 2012 году, газопровод "Северный поток" может транспортировать в Европу 55 млрд куб. м газа в год в течение как минимум 50 лет. Такого объёма газа будет достаточно для обеспечения свыше 26 млн европейских домохозяйств.



Общая сумма инвестиций в "Северный поток" - 7.4 млрд евро. Акционеры обеспечили 30% бюджета проекта пропорционально своим долям в консорциуме. Остальные 70% были привлечены из внешних источников - банков и экспортно-кредитных агентств - в виде проектного финансирования.



"AK&M" от 05.11.2019