Оператором пассажирских поездов в Крым определён "Гранд Сервис Экспресс"
Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Об этом сообщил Минтранс РФ.
С соответствующей инициативой выступила сама компания.
Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Для осуществления транспортного сообщения Росжелдором были разработаны маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны.
"Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва - Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.