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05/11/2019
18:26

Оператором пассажирских поездов в Крым определён "Гранд Сервис Экспресс"

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Об этом сообщил Минтранс РФ.

С соответствующей инициативой выступила сама компания.
Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Для осуществления транспортного сообщения Росжелдором были разработаны маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны.

"Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва - Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.

"AK&M" от 05.11.2019
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