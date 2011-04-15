Оператором пассажирских поездов в Крым определён "Гранд Сервис Экспресс"

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Об этом сообщил Минтранс РФ.



С соответствующей инициативой выступила сама компания.

Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.



Для осуществления транспортного сообщения Росжелдором были разработаны маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны.



"Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва - Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.



"AK&M" от 05.11.2019