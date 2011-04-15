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05/11/2019
17:14

На Приморском шоссе в Санкт-Петербурге построят эстакадные съезды к "Лахта Центру"

На Приморском шоссе в Санкт-Петербурге построят эстакадные съезды к "Лахта Центру". Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Ведомство провело проверку достоверности определения сметной стоимости строительства съездов с Приморского шоссе, обеспечивающих подключение делового квартала "Лахта Центр" к дорожно-уличной сети Санкт-Петербурга. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверили эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство двух эстакад транспортной развязки - северного и южного съездов.

Северный съезд протяжённостью около 980 м будет построен от Приморского шоссе до перспективного кольцевого пересечения у "Лахта Центра". Южный съезд протяженностью около 440 м построят от перспективного кольцевого пересечения до Приморского проспекта и улицы Савушкина.

Расчётная скорость движения на двухполосных путепроводах составит 40 км/час. Расчетный период эксплуатации эстакад - 100 лет. Работы пройдут в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе. Финансирование строительства планируется осуществлять за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Генеральная проектная организация - АО "Петербургские дороги".

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью 400 тыс. кв. м, расположенный на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Помимо офисных помещений, предназначенных для штаб-квартиры ПАО "Газпром", около трети площадей комплекса отведено под концептуальные общественные пространства. Строительство комплекса было, в основном, завершено в конце 2018 года. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству общественных зон, а также по реконструкции Приморского шоссе и созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения транспортной доступности "Лахта Центра".

"AK&M" от 05.11.2019
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