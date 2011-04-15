Госдума поддержала запрет продавать гаджеты без российского ПО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Список таких гаджетов и перечень российских программ определит Правительство РФ. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива предоставляет отечественным компаниям правовые механизмы продвижения своих программ для российских пользователей.
В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.