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05/11/2019
17:13

Госдума поддержала запрет продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Список таких гаджетов и перечень российских программ определит Правительство РФ. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива предоставляет отечественным компаниям правовые механизмы продвижения своих программ для российских пользователей.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

"AK&M" от 05.11.2019
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