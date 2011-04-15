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05/11/2019
18:08

Госдума 7 ноября рассмотрит законопроект о принудительном списании с работодателя долгов по зарплате

Госдума 7 ноября 2019 года рассмотрит законопроект о принудительном списании с работодателя долгов по зарплате. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Эта инициатива предоставляет госинспекторам труда право в обязательном порядке списывать деньги, которые являются долгами по заработной плате, сообщил член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

"Для того чтобы был принят соответствующий исполнительный документ, работникам не надо будет обращаться в суд", — подчеркнул он и добавил, что исполнительный документ сможет выдать государственный инспектор труда.

"Если документ инспектора труда не будет исполнен и сроки обжалования пропущены, то инспектор передаст материалы непосредственно судебным исполнителям, и списание будет осуществляться в принудительном порядке", — заявил А.Исаев.

"AK&M" от 05.11.2019
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