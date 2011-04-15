Госдума поддержала законопроекты по развитию туризма на Дальнем Востоке

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, направленные на развитие туризма на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законопроектом, внесённым Правительством, предусматривается упрощённый порядок въезда в Россию иностранных граждан по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Перечень пунктов пропуска также предстоит определить Правительству.



Ещё один законопроект, в случае его окончательного принятия предоставит право иностранцам, оформляющим однократные электронные туристические визы и прибывающим в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток и воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, путешествовать по всем субъектам Федерации, входящим в ДФО.



Такие изменения призваны создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, что будет способствовать созданию соответствующей инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов, созданию рабочих мест и укреплению экономики региона, отмечается в пояснительной записке.



"AK&M" от 05.11.2019