Ингосстрах-Жизнь и Фора-Банк запустили пилотные продажи продукта инвестиционного страхования жизни "Вектор купонный" с фиксированной доходностью на базе инвестиционной стратегии "Дивидендная". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В пилотных продажах участвуют 15 отделений АКБ "Фора-Банк", из них 9 отделений – в Москве и Московской области, а также 6 отделений в регионах.



Страховой продукт предусматривает начисление и выплату инвестиционного дохода раз в год. Активы клиента инвестируются в активы крупнейших компаний потребительского, страхового и фармацевтического секторов с долгосрочной перспективой, привлекательной благодаря высоким темпам экономического развития компаний.



Программа "Вектор купонный" оформляется на 5 лет. В конце срока действия договора, клиенту гарантированно возвращается 100% инвестированных средств, также на протяжении действия договора производятся периодические выплаты инвестиционного дохода при выполнении активами заданных условий.



Условием начисления дохода является достижение целевого уровня каждым из 6 активов, входящих в инвестиционный портфель. При выполнении данного условия производится выплата рублёвого купона в 10.7% в год от суммы взноса. В случае, если стоимость хотя бы одного актива из портфеля не достигнет целевого уровня, купон не выплачивается, но запоминается и будет добавлен при начислении следующего купона. Данный эффект памяти позволяет клиенту получить инвестиционный доход (купоны) даже за невыплаченные периоды.



АКБ АО "Фора-Банк" – универсальный коммерческий банк, по состоянию на 01.10.2019 года входит в ТОП-100 банков России по размеру активов, представлен в 16 регионах России, насчитывает в своей структуре более 120 подразделений. Банк обслуживает как юридических, так и физических лиц, активно развивает бизнес банковских карт и сервисы дистанционного обслуживания клиентов. Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") 14.06.2019 присвоило АКБ АО "Фора-Банк" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruВ" с "позитивным" прогнозом.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 05.11.2019