Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 6 ноября 2019 года.



ЧЕКИСТЫ ВОРОВАЛИ ВЫСОТКАМИ

СЛЕДСТВИЕ УСТАНОВИЛО СВЯЗИ МЕЖДУ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМИ СОТРУДНИКАМИ ФСБ И БАНКИРАМИ





Как стало известно "Ъ", в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления "К" ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова. В отличие от своих подельников-чекистов она успела скрыться и находится сейчас в международном розыске. По версии Следственного комитета России, группа специализировалась на хищениях средств, полученных от реализации жилья в элитных столичных новостройках, и действовала с беспрецедентным размахом, похищая целые высотные дома.





"РОССЕТИ" ПОДКЛЮЧАЮТ АКЦИОНЕРОВ К ДИВИДЕНДАМ

КОМПАНИЯ ГОТОВА ОТДАВАТЬ 75% ОТ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ



По данным "Ъ", "Россети" хотят с 2020 года увеличить уровень выплат дивидендов до 75% от годовой прибыли по РСБУ. Инвесторы считают, что разумнее было бы привязать дивиденды к свободному денежному потоку или к прибыли по МСФО на уровне 50%. Но аналитики ожидают, что схема приведет к существенному росту дивидендных выплат и поднимет доходность бумаг холдинга до среднерыночного уровня.





РАСТРАТА ВЕЩДОКОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

СЛЕДОВАТЕЛЯ МВД СУДЯТ ЗА ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИЗЪЯТЫХ ДЕНЕГ ИЗ СЕЙФА



Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Полковник юстиции обвиняется в хищении 52,8 млн руб., изъятых его коллегами во время расследования дела в отношении коммерсантов, укравших более 1 млрд руб. на подрядах Спецстроя. Сам офицер свою вину отрицает, а его защита утверждает, что обвинение не представило суду не только прямых, но и косвенных доказательств причастности господина Ходько к инкриминируемому преступлению.





РОССИЯНЕ НАШЛИ ДОХОДНЫЙ ПОТОК

ГЕЙМЕРЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ТРАНСЛЯЦИЯХ ИГР



Доходы стримеров видеоконтента в рунете, большая часть которых транслируют игры, от пожертвований зрителей выросли в первом полугодии 2019 года на 62,8%, следует из данных DonationAlerts. По экспертным оценкам, этот рынок может достигнуть 1 млрд руб. в год. Монетизируют свое занятие уже более 60% стримеров - в основном через специализированные сервисы для пожертвований.





ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ ОБНОВЯТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЦБ И МИНФИН ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ ПЛАТУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ



ЦБ и Минфин готовы обсуждать с негосударственными пенсионными фондами вопрос о вознаграждении в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Ранее НПФ уже поднимали вопрос о возможности введения постоянной части вознаграждения по аналогии с той, которая ранее стала действовать для пенсионных накоплений. При росте конкуренции с другими инвестиционными продуктами фонды должны стремиться не к увеличению вознаграждения, что может быть при введении ее постоянной части, а к ее снижению, указывают эксперты.





ПОРТЫ ЮГА УХОДЯТ ЗА 2020 ГОД

СУХОГРУЗНЫЙ РАЙОН ТАМАНИ ОТСТАЕТ СИЛЬНЕЕ ПРОЧИХ



Как следует из данных о выполнении "дорожной карты" развития морских портов Азово-Черноморского бассейна, проект сухогрузного района морского порта Тамань все еще надеются реализовать к 2024 году. При этом его основной конкурент - портово-индустриальный парк группы ОТЭКО Мишеля Литвака - уверенно выполняет заявленные в плане мероприятия с небольшим отклонением и корректировками. Всего из 13 мероприятий "дорожной карты" полностью выполнено лишь два. Большинство перенесено на 2020-2022 годы.





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"AK&M" от 06.11.2019