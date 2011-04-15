Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/11/2019
10:06

Повтор! "Открытие", "Траст" и Сафмар заключили соглашение на 135 млрд руб.

Банк "Открытие", банк непрофильных активов (банк "Траст") и группа "Сафмар" Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения - более 135 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка "Открытие".

Стороны договорились, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 млрд руб.; реструктуризирует часть активов, в данный момент принадлежащих банку, на 41 млрд руб., а также откажется от исковых требований к группам "Траст" и "БФКО" на 31 млрд руб. При этом ряд денежных сделок в размере 35 млрд руб. должны быть завершены до 31 декабря 2019 года, трансформация активов - до конца I квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утверждённому графику до конца III квартала 2024 года.

Стороны не раскрывают сделки, вошедшие в периметр соглашения. Гарантами по сделкам выступают АО "Группа Сафмар", Михаил и Саит-Салам Гуцериевы.

По результатам реализации соглашения положительный экономический эффект для банка "Траст" составит 135 млрд руб. По итогам исполнения группой "Сафмар" всех условий данного соглашения группы "Траст" и "БФКО" обязуются не предъявлять группе "Сафмар" никаких требований в рамках сделок и транзакций, вошедших в соглашение об урегулировании, так как все убытки по этим сделкам будут закрыты. По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с теми нормами законодательства, которым они подчинены.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".


"AK&M" от 06.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100