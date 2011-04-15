Сбербанк реализовал технологию виртуальной транспортной карты

Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты: в начале 2020 года жителям и гостям Подмосковья станет доступна возможность выпуска транспортной карты "Стрелка" в смартфонах с технологией NFC. Об этом говорится в сообщении банка.



Виртуальной картой из приложения "Стрелка" можно будет оплатить проезд на любом виде общественного транспорта Московской области, а также в ряде музеев Подмосковья со всеми скидками обычной карты "Стрелка".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 06.11.2019