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06/11/2019
12:13

Рубль остается на комфортных уровнях на умеренно позитивном внешнем фоне

Рубль остается на комфортных уровнях на умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в обзоре Nordea.

Российская валюта уверенно начинала текущую неделю, но в ходе вчерашних торгов теряла до 50 копеек в паре с долларом. Поводом послужила сильная статистика из США, которая привела к ослаблению широкого спектра валют развивающихся стран в паре с долларом.

Сегодня Минфин объявит объем покупок валюты в ноябре. Ожидаются покупки на 180 млрд руб., что несколько меньше октябрьских объемов (212 млрд руб.).

Новость, скорее всего, будет иметь нейтральный характер для российского валютного рынка. Сегодня Минфин также проведет размещения ОФЗ с погашением в 2039 году (аукцион объявлен без лимита предложения). Вряд ли поддержка данного фактора для рубля будет существенной.

В целом умеренно позитивный внешний фон текущей недели, вероятно, позволит рублю сохраняться на комфортных отметках ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро.

"AK&M" от 06.11.2019
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