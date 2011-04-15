Российский рынок готовится к коррекции

Значимых новостей с торгового фронта не поступает, а предыдущие идеи уже исчерпаны и по большей части отыграны. Это чревато снижением торговой активности и энтузиазма покупателей, с рисками развития коррекции на мировых фондовых площадках, которые торгуются на долгосрочных максимумах и выглядят перегретыми, как и российский рынок. Об этом говорится в когмментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александра Тимофеева.



Сегодня в Азии уже наблюдается малоподвижная и неоднозначная динамика, что может быть первым сигналом к возможному локальному откату отечественных индексов в ходе предстоящей сессии, если, конечно, Вашингтон или Пекин не подпитают оптимизм инвесторов.



Тем временем нефть Brent, которая накануне нарушила целостность уровня $63 за баррель, торгуется с умеренным медвежьим уклоном и пока не предполагает заметного влияния на поведение российских активов на старте сессии.



"AK&M" от 06.11.2019