В Смоленской области утилизировано 3.8 т нелегального мяса из Беларуси. Об этом сообщил Россельхознадзор.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники Смоленской таможни приостановили движение двух транспортных средств под управлением граждан Республики Беларусь, следовавших в обход официальных ветеринарных контрольных постов и перевозивших более 3 т различной мясной продукции.



В рамках межведомственного взаимодействия грузы были доставлены в ППУ "Красная Горка" и переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для осуществления их дальнейшего контроля и принятия соответствующего решения.



В результате досмотра ветеринарные инспекторы службы установили, что 3.5 т свиных желудков и 300 кг мяса говядины и субпродуктов перевозилось без каких-либо ветеринарных и иных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, в транспортных средствах, не оборудованных приборами учёта и поддержания необходимых температурных режимов транспортировки, совместно с посторонними предметами.



Для исключения наличия возбудителей особо опасных болезней животных от сырья были отобраны пробы и направлены в подведомственное Службе ФГБУ "Брянская межобластная ветеринарная лаборатория" для проведения исследований.



После завершения административного расследования и получения отрицательных результатов экспертиз в соответствии с действующим ветеринарным законодательством продукция неизвестного происхождения утилизирована в установленном порядке, а виновные лица привлечены к административной ответственности.







"AK&M" от 06.11.2019