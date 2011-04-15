Кабмин внёс в Госдуму законопроект об изменениях в правовом регулировании участия самозанятых граждан в закупках товаров, работ, услуг

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в правовом регулировании участия самозанятых граждан в закупках товаров, работ, услуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части регулирования участия физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в закупках с участием субъектов малого и среднего предпринимательства" подготовлен Минфином.



В настоящее время физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые граждане), вправе принимать участие в закупках в соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на общих основаниях, наряду с иными участниками закупок.



При этом в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены меры поддержки при участии в закупках (в том числе обязательная квота закупок у таких субъектов, сокращённый срок оплаты за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, участие в программах партнёрства и развития).



Законопроектом предлагается применить положения закона, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, в течение срока проведения эксперимента, установленного законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)", и в отношении самозанятых граждан.





"AK&M" от 06.11.2019