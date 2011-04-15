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06/11/2019
13:15

Производство молока в РФ за 9 месяцев выросло на 1.7%

Объём производства молока во всех категориях хозяйств за январь-сентябрь 2019 года составил 24223.5 тыс. т, что на 1.7% выше аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщил Минсельхоз.

Увеличение производства общего объёма молока произошло за счёт сельскохозяйственных организаций (+423.1 тыс. т), крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (+82.2 тыс. т).

Наибольший прирост производства молока обеспечили Воронежская, Белгородская, Кировская и Калужская области.

Средний надой в расчёте на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) составил 4.918 тыс. кг, что на 272 кг больше показателя за соответствующий период 2018 года. Прирост молочной продуктивности достигнут в 35-ти субъектах. Наиболее высокие результаты отмечены в Ленинградской и Калининградской областях, где средний надой составил более 6 тыс. кг.



"AK&M" от 06.11.2019
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