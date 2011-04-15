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06/11/2019
13:22

Железнодорожные платформы приведут к стандартам МЦД

Действующие железнодорожные платформы на маршрутах первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) благоустроят и реконструируют к запуску МЦД, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Работа по созданию Московских центральных диаметров идёт полным ходом: первые два готовим к запуску. В проекте МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" заложено 12 новых остановочных пунктов, а существующие станции мы обновим. Там, где необходимо, отремонтируем платформы и установим навесы для защиты от осадков", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, на станциях появится тактильная плитка, лавочки, информационные табло, системы голосового оповещения, стойки SOS, навигация и хорошее освещение.

Глава Стройкомплекса отметил, что территории вокруг станций МЦД планируется благоустроить - в зону влияния первоочередных маршрутов попадает более 60 га земли. Там, где возможно, остановки наземного пассажирского транспорта перенесут ближе к станциям, чтобы пассажирам было удобнее добираться до МЦД.

Напомним, в этом году планируется запуск МЦД-1 "Одинцово-Лобня", который соединит Смоленское и Савеловское направления железной дороги, и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" на базе Рижского и Курского направлений.



"AK&M" от 06.11.2019
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