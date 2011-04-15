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06/11/2019
13:33

Снять деньги со счёта через по биометрии невозможно, Ростелеком

Снять деньги со счёта или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно. Об этом заявил Ростелеком в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества.

Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, "да" или "я подтверждаю". Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии - глядя в камеру произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе.

Отдельно отметим, Единая биометрическая система, созданная по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сегодня позволяет выполнить три финансовые операции: открыть счёт или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Провести другие операции, например, снять деньги с текущего счёта, с помощью Единой биометрической системы невозможно.

Для идентификации клиента Единая биометрическая система должна не только услышать, как человек произносит определенный набор цифр, но и увидеть, как он это делает. Ростелеком использует специальный алгоритм выявления подделки, который позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг.

ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.

Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.

Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 43% до 9.95 млрд руб. с 6.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 158.927 млрд руб. с 153.568 млрд руб., показатель OIBDA - на 13% до 53.543 млрд руб. с 47.534 млрд руб.

"AK&M" от 06.11.2019
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