ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 7 ноября в размере 63.5880 руб. против 63.2480 руб. на 6 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



06.11.19 - 63.2480 руб.

02.11.19 - 64.0316 руб.

01.11.19 - 63.7748 руб.

31.10.19 - 63.8734 руб.

30.10.19 - 63.8320 руб.





























































"AK&M" от 06.11.2019