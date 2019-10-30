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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 7 ноября в размере 63.5880 руб. против 63.2480 руб. на 6 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
06.11.19 - 63.2480 руб.
02.11.19 - 64.0316 руб.
01.11.19 - 63.7748 руб.
31.10.19 - 63.8734 руб.
30.10.19 - 63.8320 руб.
"AK&M" от 06.11.2019