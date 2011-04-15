Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/11/2019
13:41

ВТБ нарастил портфель привлечённых средств физлиц до 5 трлн руб.

За девять месяцев 2019 года объём портфеля привлечённых средств физлиц ВТБ с учётом инвестиционных продуктов вырос на 11.5% и составил более 5 трлн руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Розничный кредитный портфель увеличился с начала года на 14.4% до 3.2 трлн руб.

Объём портфеля привлечённых средств физлиц ВТБ (без учёта инвестпродуктов) с начала года вырос на 7.5% и достиг 4.1 трлн руб. Портфель инвестиционных продуктов ВТБ с начала года вырос на 34% до 920 млрд руб. С начала этого года в банке открыто более 360 тыс. новых брокерских счетов.

Объём продаж кредитных продуктов ВТБ вырос за три квартала на 12.3%, что на 3.3 п.п выше рынка. Всего населению было выдано более 1.1 трлн руб. кредитов. Наиболее востребованными остаются ипотека (выдачи увеличились на 11% - до 462 млрд руб.) и кредиты наличными (рост на 14% - до 582 млрд). Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 14%, превысив 1.6 трлн руб. Портфель кредитов наличными увеличился на 16% до 1.38 трлн руб.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 06.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100