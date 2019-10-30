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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 ноября в размере 70.4301 руб. против 70.4203 руб. на 6 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
06.11.19 - 70.4203 руб.
02.11.19 - 71.4785 руб.
01.11.19 - 71.1918 руб.
31.10.19 - 71.0081 руб.
30.10.19 - 70.7769 руб.
"AK&M" от 06.11.2019