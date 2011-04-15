Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 ноября

Банк России установил на 7 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.8630

1 Азербайджанский манат 37.4819

100 Армянских драмов 13.3099

1 Белорусский рубль 31.1248

1 Болгарский лев 36.0211

1 Бразильский реал 15.9229

100 Венгерских форинтов 21.2403

1000 Вон Республики Корея 54.9252

10 Гонконгских долларов 81.1910

10 Датских крон 94.2966

1 Доллар США 63.5880

1 Евро 70.4301

100 Индийских рупий 89.6410

100 Казахстанских тенге 16.3476

1 Канадский доллар 48.3155

100 Киргизских сомов 90.8757

10 Китайских юаней 90.8517

10 Молдавских леев 36.4924

1 Новый туркменский манат 18.1940

10 Норвежских крон 69.1836

1 Польский злотый 16.5056

1 Румынский лей 14.8024

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.6313

1 Сингапурский доллар 46.8110

10 Таджикских сомони 65.5790

1 Турецкая лира 11.0361

10000 Узбекских сумов 67.1468

10 Украинских гривен 25.7207

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.9141

10 Чешских крон 27.6157

10 Шведских крон 65.9401

1 Швейцарский франк 64.0621

10 Южноафриканских рэндов 43.0285

100 Японских иен 58.3189

"AK&M" от 06.11.2019