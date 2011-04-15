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06/11/2019
13:41

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 ноября

Банк России установил на 7 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.8630
1 Азербайджанский манат 37.4819
100 Армянских драмов 13.3099
1 Белорусский рубль 31.1248
1 Болгарский лев 36.0211
1 Бразильский реал 15.9229
100 Венгерских форинтов 21.2403
1000 Вон Республики Корея 54.9252
10 Гонконгских долларов 81.1910
10 Датских крон 94.2966
1 Доллар США 63.5880
1 Евро 70.4301
100 Индийских рупий 89.6410
100 Казахстанских тенге 16.3476
1 Канадский доллар 48.3155
100 Киргизских сомов 90.8757
10 Китайских юаней 90.8517
10 Молдавских леев 36.4924
1 Новый туркменский манат 18.1940
10 Норвежских крон 69.1836
1 Польский злотый 16.5056
1 Румынский лей 14.8024
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.6313
1 Сингапурский доллар 46.8110
10 Таджикских сомони 65.5790
1 Турецкая лира 11.0361
10000 Узбекских сумов 67.1468
10 Украинских гривен 25.7207
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.9141
10 Чешских крон 27.6157
10 Шведских крон 65.9401
1 Швейцарский франк 64.0621
10 Южноафриканских рэндов 43.0285
100 Японских иен 58.3189

"AK&M" от 06.11.2019
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