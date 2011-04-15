Банк России в январе–сентябре получил 185.2 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг

Банк России в январе–сентябре 2019 года получил 185.2 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 4.2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 105.6 тыс., их доля традиционно превысила половину всех жалоб, поступивших регулятору, составив 57%.



Наибольшую долю среди жалоб на банки занимают вопросы потребительского (38.9%) и ипотечного (10.3%) кредитования. Однако по сравнению с январём–сентябрём 2018 года удельный вес жалоб по данным сегментам снизился на 1.6 и 5.6 п.п. соответственно.



В отношении некредитных финансовых организаций (НФО) поступило 67.9 тыс. жалоб, что на 15.3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Снижение в основном произошло за счет сокращения на 37.2% числа жалоб в отношении субъектов страхового дела (ССД), которое стало следствием как регуляторных новаций, так и реализации мер превентивного поведенческого надзора. Тем не менее жалобы на ССД все ещё составляют большинство (47.7%) среди всех жалоб на НФО, полученных Банком России, – их количество превысило 32 тысячи. Главным драйвером снижения жалоб в отношении ССД остается ОСАГО, на которое приходится 80% жалоб относительно данного сегмента. Количество жалоб, касающихся тематики ОСАГО, за 9 месяцев 2019 года сократилось на 40.3% и составило 25.9 тыс. жалоб.



Основной проблемой в сегменте ОСАГО остаётся применение коэффициента бонус-малус (КБМ) – на эту проблему поступило более половины (54.4%) жалоб в отношении ОСАГО. При этом на фоне применения нового порядка расчёта КБМ, вступившего в силу с 1 апреля 2019 года, здесь также отмечено снижение жалоб – на 36.8% по сравнению с январём–сентябрём 2018 года до 14.1 тыс. жалоб.



За 9 месяцев 2019 года количество жалоб, поступивших в отношении микрофинансовых организаций (МФО), выросло на 33.3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – их число составило 21.1 тыс. В этом сегменте увеличилась доля жалоб (до 17.1%) относительно превышения предельного размера начисленных процентов по договору займа. В значительной степени это вызвано широким информированием граждан о регуляторных новациях в части ограничения предельного размера долга и ежедневного процента, а также о принимаемых Банком России мерах по возврату потребителям переплаты по договорам потребительского займа. В августе и сентябре 2019 года наметилась тенденция к снижению количества жалоб по данной теме, что повлекло за собой сокращение и общего числа жалоб на МФО, поступивших в эти месяцы.



В январе–сентябре 2019 года в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций поступило 2.4 тыс. жалоб, что на 14.7% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.



В отличие от 2018 года в текущем году стала заметна доля жалоб, связанных с бюро кредитных историй (БКИ). Их было получено 3.9 тыс., рост произошел на фоне расширения каналов получения информации о кредитной истории. Большинство поступивших в Банк России жалоб на БКИ (48.9%) связано с процедурой получения кредитного отчёта.



Кросс-секторальные жалобы на мисселинг, которые регулятор начал выделять в отдельную категорию с февраля 2019 года, в первую очередь связаны с инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ) – доля таких жалоб составила 44.4%. При этом чаще всего потребители жалуются на кредитные организации (62.3% от всех жалоб на мисселинг), которые вместо одного финансового продукта продают другой. Вместе с тем в настоящее время наметился тренд на сокращение числа жалоб по данной проблематике. В частности, это стало результатом введения новых требований к продаже полисов страхования жизни, прежде всего ИСЖ.



Результатом рассмотрения жалоб регулятором стало 1727 предписаний, выданных финансовым организациям, об устранении или недопущении нарушений, а также 2577 протоколов об административном правонарушении.



"AK&M" от 06.11.2019