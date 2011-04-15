Рост российской экономики, по оценкам ЦБ, остается пониженным

Рост российской экономики, по оценкам, остается пониженным, несколько ускорившись по сравнению с началом года. Об этом говорится в материалах Банка России.



Замедление мировой экономики продолжает негативно сказываться на динамике российского экспорта. В результате рост российской экономики, вероятно, останется ниже потенциала, несмотря на сохраняющийся положительный кредитный импульс от роста кредитования, который поддерживает внутренний спрос в экономике, подчеркивает ЦБ.



Постепенно смягчаясь, денежно-кредитные условия в настоящее время как минимум не препятствуют росту экономической активности.



Постепенное оживление бюджетных расходов и смягчение денежно-кредитных условий ускорят рост российской экономики в ближайшие кварталы при отсутствии значимых внешнеэкономических шоков, среди которых - дальнейшее торможение мировой экономики.





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