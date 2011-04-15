Д.Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего "мусорную реформу"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабинета министров.



В.Логинов назначен на этот пост 30 ноября 2018 года. Он курировал работу Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также вновь созданного - Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.





"AK&M" от 06.11.2019